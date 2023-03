Veronika, synček Šimonko sa ti narodil v auguste minulého roka, takže do práce si sa dosť poponáhľala. Nepíšu ti šokované mamičky, ako je to vôbec možné a ako to zvládaš?

Občas taká reakcia príde, nielen na sociálnych sieťach, ale aj v reálnom živote – a vždy len zdôrazním, že na to nie som sama. Máme pomoc, takže sa to dá. Úlohu matky však stále vnímam ako moju primárnu a najdôležitejšiu prácu.

V čom bude teraz Silná zostava iná? Plánuješ nejaké zmeny?

Zmenil sa vysielací deň, vysielame teraz v piatky namiesto štvrtkov a vo frekvencii dvakrát do mesiaca namiesto štyroch. Dôvod je, aby sa to časovo dalo zvládať. Najvýraznejšia zmena pre mňa je prítomnosť živého publika v štúdiu, čo hodnotím veľmi pozitívne a vytvára to úplne inú energiu pre mňa aj pre hostí a hostky. Som zaň na-ozaj vďačná.

Veronika sa po materskej opäť vrátila do Silnej zostavy. Zdroj: RTVS

Keď to zhodnotíš, ktorý hosť bol pre teba doteraz najnáročnejší? Mala si pred niekým obrovský rešpekt alebo trému?

Obrovský rešpekt mávam vždy, o to väčší, keď ide o citlivejšiu tému ako sexuálne zneužívanie, násilie, vraždu Jána a Martiny či neľahkú situáciu transrodových ľudí na Slovensku. Vtedy mám zapnutú o jednu kontrolku navyše, lebo nechcem, aby hostia či hostky museli príliš nanovo zažívať svoje traumy, a snažím sa, aby sa v štúdiu cítili čo najbezpečnejšie, keďže si vážim, že našli silu sa podeliť. A pred takýmito hosťami a hostkami mávam aj najväčšiu trému, keďže ide o viac.

Minulý rok sa dosť popísalo o tom, za akých negatívnych okolností z relácie odišla Simona Salátová. Ste stále v kontakte?

Odišla po vzájomnej dohode a áno, nedávno sme sa stretli na akcii. A tiež prostredníctvom sociálnych sietí vieme o sebe dosť detailne, teším sa z jej úspechov a fandím jej!

Čo sa týka výroby relácie, o výbere hostí primárne rozhoduješ ty?

Je to vždy konsenzus mňa, scenáristky, dramaturgičky a réžie.

Sajfa, Veronika a ich dve detičky - dcérka Sára a synček Šimon - si nedávno užili dovolenku v Spojených arabských emirátoch. Zdroj: Instagram Sajfa, Instagram veronikaostrihonova

Poďme teraz k súkromiu. Ako si vaša trojročná Sárka zvykla na bračeka? Nežiarli?

Nežiarli, jediné, čo jej prekáža, je, keď braček plače počas jej času na pozeranie rozprávky. Vtedy mi hovorí, aby som ho zavrela do izby, nech to nepočujeme (smiech).

Nielen ty, ale aj Sajfa dá z času načas nejaké video, na ktorom Sárka už číta, perfektne rozpráva a ovláda také veci, o akých jej rovesníci nemajú ešte ani páru. Musíte sa jej určite mimoriadne venovať, čo aj vidieť. Plánujete pre ňu nejakú špeciálnu súkromnú školu alebo ste za to, aby chodila do normálnej základnej školy?

Žiadnu školu pre ňu zatiaľ neplánujeme, máme ešte dosť času. Chodí zatiaľ do súkromnej škôlky, ktorú máme veľmi radi. Inak, aby som bola transparentná, nič špeciálne s ňou nerobíme, ani sme nerobili – okrem toho, že sme sa s ňou vždy veľa rozprávali, aj keď nám ešte nemohla úplne rozumieť. Ostatné je len a len ona – je to taká malá špongia. Robí nám obrovskú radosť.

Nedávno ste sa s celou rodinkou vrátili z Thajska a krátko nato Šimonko skončil v nemocnici. Pod každým príspevkom sa kopili stovky komentárov, prečo ste také malé dieťa brali do exotiky a určite ochorel z toho. Spätne sa k tomu vieš vyjadriť?

Šimiho choroba nijako s Thajskom nesúvisela a každý nech sa vyjadruje k tomu, k čomu chce alebo v čom je expert/ka, to je každého vec a právo.

,,Matej je v súkromí skvelý otec a partner, občas ufrflaný a občas veľmi zábudlivý.” Zdroj: Instagram Sajfa, Instagram veronikaostrihonova

Sajfa nedávno spomenul, že sa nebráni tretiemu dieťaťu. Stihol ťa už o tejto túžbe informovať?

(smiech) My sme obaja z troch detí, takže áno, tento model máme obaja zažitý. Ale život ukáže, aká bude realita. Zatiaľ máme plné ruky s týmito dvomi.

Aký je inak Sajfa v súkromí? Všetci ho poznáme ako vtipného pohoďáka... Vie byť aj vážny a viete sa aj pohádať? Ak áno, za čo?

Nepamätám si už veru, o čom sme sa naposledy pohádali. Skôr asi obaja bývame dosť unavení, tak šetríme sily, kde sa dá, a nemíňame energiu na hádky. Matej je v súkromí skvelý otec a partner, občas ufrflaný a občas veľmi zábudlivý. Trénuje ma na dôchodok (smiech).

Nie je žiadne tajomstvo, že tvojou dobrou kamarátkou je Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá z RTVS odišla v dosť vyostrenej situácii. Nie je to konflikt záujmov? Ty si v televízii, na ktorú ona nespomína v najlepšom. Nevytiahne ti to niekedy na oči?

Naše priateľstvo so Zuzkou je založené na iných základoch ako našich zamestnávateľoch a verím, že to tak vždy aj ostane. Fandíme si navzájom a je to jeden z mojich najobľúbenejších ľudí na svete! A bola už aj hostkou v Silnej zostave.