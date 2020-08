Andrea Verešová (40) je vydatá za českého právnika Daniela Volopicha (56) už 13 rokov. Manžela príliš na sociálnych sieťach neukazuje, no teraz urobila výnimku.

Bývalá misska Andrea Verešová je aktuálne polopracovne na gréckom ostrove Mykonos, odkiaľ zverejňuje sexi zábery jedna radosť. A spoločnosť jej tentoraz robí aj manžel „Šťastie je polovičné, pokiaľ ho nemáte s kým zdieľať,“ napísala citát Verešová na Instagrame a priložila aj spoločný záber s Danielom. Ten ich síce zachytáva zozadu, ako sa držia okolo pása a hľadia na more, no nedá sa nevšimnúť si vypracovaný chrbát Andreinho muža, ktorý by pokojne mohol konkurovať Rockymu.

Andrea Verešová Zdroj: Instagram