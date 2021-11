Hercov diár je plný rôznych pracovných povinností. No jednej v týchto dňoch odzvonilo. „Končíme Slunečnú (český seriál, pozn. red.), mám tu v Česku Zázraky prírody a inak mám už len divadlo. Teraz vôbec nenakrúcam, to by som chcel povedať produkciám a režisérom, že som voľný. A neskúšam divadlo, takže som absolútne voľný, to je výhoda,” povedal herec v Českom rozhlase, ktorý tým naznačil, že je otvorený novým pracovným ponukám.

Premiéra filmu "James Bond - Nie je čas zomrieť" v Bratislave. Na snímke Maroš Kramár. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na druhej strane je však rád, že nemusí chvíľu nič robiť. „Na jednej strane si hovorím, že mám nejako málo práce, ale na druhej strane si hovorím, že sa mi ale nikam ani nechce. Takže sa to vo mne bije, som na nejakej takej križovatke,” dodal.