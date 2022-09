Hektické a stresujúce časy so sebou prinášajú rôzne situácie. Niektorí ľudia sa s ťažkosťami vedia vyrovnať ľahšie, iní horšie. O Elene Podzámskej (50) je dlhodobo známe, že sa lieči na depresie. Ako je na tom teraz?

Podzámska už v minulosti priznala psychické problémy. „Stále ma sleduje odborník. Je to ako abstinujúci alkoholik alebo narkoman. Môže sa vám stať, keď sa nesledujete a nepracujete na sebe, že môžete do toho akoby vpadnúť,” povedala nám v rozhovore pred dvoma rokmi. Popri užívaní antidepresív, ktoré má predpísané psychiatrom, sa herečka pasuje aj s finančnými problémami, čo nedávno priznala u „Zvedavej Zuzy”, keď prijala pozvanie na rozhovor so Zuzanou Vačkovou.

Na snímke je herečka Elena Podzámska na premiére filmu Stand Up. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Mám sa fajn, aj keď je teraz akože taký útlm,“ priznala Podzámska. Pracovných ponúk dostáva teraz málo a na televíznych obrazovkách ju aktuálne vôbec nevidno. „Momentálne už druhý rok netočím,” hovorí Eňa. Ťažké časy sa známa herečka snaží zvládať aj s pomocou terapeuta, ktorého pravidelne navštevuje. „Nehanbím sa to priznať. Chodím na terapie, na také príjemné rozhovory s odborníkmi, aby som neupadala do dezilúzie,“ priznala bez tajností.

Eni tak robí radosť jej jediná dcéra Radka, ktorá už prekročila prah dospelosti. No situácia s vysokými cenami jej tak ako ostatným Slovákom dáva tiež poriadne zabrať. „Tá situácia, aká je, nielen v kultúre, ale celkovo, aká sa teraz deje u nás na Slovensku, tie šialené dvíhania cien...“ rozčúlila sa.