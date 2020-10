Wisterová prežívala mesiace hrôzy a netušila, či synov ešte vôbec niekedy uvidí. Na rok 2020 tak určite nikdy nezabudne a do konca života sa jej bude vynárať pocit, keď na trištvrte roka prišla pričinením jej manžela o vlastné deti Harlowa a Thea. Tých má od júla tohto roku po súde konečne pri sebe.

„Ešte stále mám nočné mory, stále mám strach. V noci sa budím a chodím kontrolovať deti, prikrývať ich, chytať za ruky,“ prezradila Vera v aktuálnom vydaní magazínu Evita.

Vera a Jeremy v období, keď bolo ešte všetko v poriadku. Zdroj: Archív NMH

Tam opísala celú bolesť, keď človek zažije takúto desivú vec. Aj to, ako to mal jej manžel dokonale premyslené, keď bolo v deň ich únosu pristavené súkromné lietadlo na bývalom vojenskom letisku v Maďarsku, o ktorom vraj skoro nikto ani nevie, že vôbec existuje. Krátko po únose Veriných synov sa objavila ich fotka na Facebooku s otcom Jeremym s popiskou, že sú v poriadku. Moderátorke sa síce uľavilo, že vôbec žijú, no záber ju poriadne šokoval. Svoje deti totiž na ňom nespoznávala.

„Uľavilo sa mi, že sú nažive. Ale deti mali na sebe oblečenie, ktoré som nespoznala, videla som ich výrazy tvárí a ony nevyzerali ako ony. To ako mama hneď vidíte. Mali utrápené tváre, mali také silené úsmevy, nevyzerali ako moje deti. V očiach mali zapísané, že prešli hrôzou. Bolo to pre mňa čisté peklo. Tú fotku som videla len jedenkrát, na pár sekúnd,“ šokovala v rozhovore v mesačníku Evita Wisterová. V otvorenej spovedi opísala aj chvíle, keď prišla za nimi do Ameriky a pri jej každom stretnutí s deťmi musela byť sociálna pracovníčka, ktorá ich pozorovala. „Robila si poznámky, museli sme spolu hovoriť po anglicky. Raz som im spievala pesničku Kohútik jarabý a ona ma zastavila, že jej to mám preložiť. Absurdné situácie boli na dennom poriadku,“dodala moderátorka.

