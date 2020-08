Moderátorka Vera Wisterová (43) si od minulého roka prešla úplným peklom. Jej takmer exmanžel Jeremy Hulsh (41) uniesol ich synov spred nákupného centra a utiekol s nimi do Ameriky. Ryšavka ich takmer po 10 mesiacoch má opäť pri sebe. A pohodu a opadnutie stresov bolo na nej okamžite vidieť.

Vera Wisterová sa len nedávno vrátila z Ameriky, kde bojovala o to, aby si mohla svojich synov odviezť domov na Slovensko. A hoci to boli náročné mesiace, nakoniec sa jej to podarilo a jej milované deti Harlow a Theo sú konečne doma. A Vera má tak konečne dôvod na radosť. Doteraz, keď moderovala rôzne firemné akcie, bolo na nej vidieť, že za jej úsmevom sa skrýva obrovská bolesť a trápenie. Wisterová je však teraz ako vymenená. V piatok, keď moderovala tlačovku k novému projektu Kino pod hviezdami, žiarila na všetky strany.

Vera Wisterová a Wanda Adamík Hrycová. Zdroj: Emil Vasko

Ako sa má? „Táto moja dramatická situácia, ktorú mám za sebou, ma naučila žiť naplno a brať, čo život prináša deň po dni. Asi som prestala plánovať a robiť si plány dopredu. Berieme to tak, že každý jeden deň je nový a z každého jedného dňa sa tešíme. Ráno sa vždy spoločne dohodneme, čo ideme robiť, a veľa času trávime s kamarátmi mojich detí a s priateľmi,“povedala nám ryšavka. V bielom kostýme s bordovými lodičkami vyzerala skvele a jej úsmev už nebol rozhodne nútený a predstieraný.

