Zatiaľ čo väčšina obyvateľov si snehovú nádielku užila na lyžiach a sánkach, Vendula Pizingerová (50) s manželom Josefom (34) a so synom Josefkom sa vrhli do snehu úplne nahí.

Otužovanie je úplne bežnou súčasťou života v rodine Pizingerových a zapojili do toho už aj dvojročného syna Josefka. Najprv si všetci dali saunu a potom vybehli von. „Zo sauny rovno do snehu a potom do bazéna. Ja teda len do snehu. Chlapci sú otužilejší,“ napísala Vendula k fotkám. Jedna z nich zachytáva jej manžela úplne nahého, ktorý tak predviedol vypracované telo v plnej paráde, no zozadu. Vdova po Karlovi Svobodovi Vendula sa pochválila aj záberom zo sauny aj so svojím malým synčekom.