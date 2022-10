Keď sa na svetlo sveta dostalo, že drsný Karlos sa zaplietol s mladou pornoherečkou, sladké rečičky, ktoré jej dovtedy venoval, vymenil za poriadne drsné slová. ,,Nonostop mi píšu novinári, nech sa vyjadrím k tomu, čo hovorí nejaká bláznivá Rika Fane. Ja už som sa vyjadril, že túto pani nepoznám a jediná, komu by som mal čo vysvetľovať, je moja žena. Veľmi ma mrzí, čo takéto bláznivé decko pre päť minút slávy dokáže. A aj keby to bola pravda, verejne vyhlasovať, že sa ťahá so ženatým mužom... Nás to ale s Lelou nerozhádže, my sme silný pár. K tejto slečne ja sa už vyjadrovať nebudem. Počul som, že sa jej už aj rodičia zriekli za to, ako sa správa. Je to nejaká vyhasnutá superstar, ktorá neuspela, jazdí na kolobežke sfetovaná o desiatej ráno po Prahe do štúdia. Predáva za sa tri koruny," vyjadril sa Vémola k tejto kauze na Instagrame.

A tento odkaz Hanku rozhodne nenechal chladnou. ,,Chcem vám ukázať, ako Karlos klame. Tak a toto je Karlos, ktorý ma ,,nikdy" nevidel a vôbec nevie, kto som," nahrala video, v ktorom zverejnila všetky ich pikantné správy, ktoré si písali na WhatsAppe. ,,Odrazu máš kamrátky couro," písal jej Karlos. ,,Čo na to hovoríš?" odpísala mu. ,,Že ma sereš, zajtra žiadnu mať nebudeš. Ale teším sa na teba ty coura," písal ďalej Karlos. ,,Tiež sa na teba teším. A máš sa na čo tešiť," hecovala ho Hanka. ,,Tak uvidím, čo si pre teba pripravím. Sexi teenka alebo sexi kočka. Samozrejme nevinnosť ku mne patrí," pokračovala.

Pornoherečka Hana Džurbanová alias Rika Fane Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cj2WFVuojrT/

Keď sa prevalilo, že medzi nimi niečo bolo, Vémola zmenil v správach rétoriku. ,,Napíš všade, že si si to vymyslela a je pokoj. Nemala si sa začať chovať ako krava. Keď urobím prúser, tak ho máme riešiť. Tak sa preber a nechovaj sa tak! Ja som nič zlé neurobil a ty si sa ku mne zachovala ako nejaká lacná šľapka. Čo nie si! Myslím. Dúfam," čistil jej Karlos žalúdok. ,,Áno, práve že mám pocit, že presne takto si so mnou zachádzal. Ja som normálna baba a toto nemám za potrebu. Keď som sa s tebou chcela vidieť, tak s tebou a nie s kamarátkami," odpísala mu Hanka. Po jeho odkaze na Instagrame však pritvrdila a celú ich konverzáciu zverejnila...