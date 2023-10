Po bleskovej žiadosti o ruku sa prípravy na svadbu dali okamžite do pohybu. Z obáv, že by si to Klára mohla rozmyslieť, sa Kamil rozhodol konať. Nádhernú nevestu k oltáru viedol samotný Rudolf Kučera, medzi hosťami nechýbali Klárine kamarátky, ale ani jej životná láska Peter, ktorého sprevádzala manželka. Práve chorľavá Johanka, ktorá umiera, sa krátko pred obradom musela súrne porozprávať s Klárou.

Klára si svojím rozhodnutím nebola istá už od samého začiatku. Zdroj: TV Markíza

Pod zámienkou, že jej gratuluje, odhalila pravdu o svojom manželstve s Petrom a budúcu nevestu zároveň poprosila, aby sa nevydávala. Priznala, že Peter stále miloval len ju a že ich sobáš sa udial iba pre jednu vec. Jej otcovi, policajnému prezidentovi, lekár oznámil, že Johanka pomaly umiera. Aby svoju dcéru pred smrťou spravil šťastnou, poprosil Petra, aby si ju zobral. Na oplátku vtedy prepustil Kláru z basy. Keď sa to Klára dozvedela, všetko sa zmenilo. V poslednej chvíli zutekala spred oltára.

