Po Michalovi Davidovi žúroval doma i spevák a líder kapely Olympic Petr Janda. Nechýbala farebná výzdoba, rôzne masky, no najmä bohaté občerstvenie. A hostia si pochutnávali na dobrom víne i pivku. Tí zapíjali ďalšie roky pevného zdravia obľúbeného rockera. Hudobný darček mu pripravila Jandova dcéra Marta so spevákom Petrom Kolářom. A počas večera si zaspieval i samotný oslávenec so svojou legendárnou kapelou Olympic. Medzi hosťami sa objavil i saxofonista Felix Slováček, komik Miloš Knor a ďalší z členov Jandovej početnej rodiny vrátane exmanželky, moderátorky Prima CNN, Martiny Jandovej s dcérou Eliškou (27).

Jandova dcéra Marta. Zdroj: Blesk - Martin Hykl