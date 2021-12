Moderátorka Farmy Evelyn je opäť terčom obrovskej kritiky a výsmechu v jednom. Stylisti ju totiž zakaždým, keď ide na statok, oblečú do poriadne nelichotivých outfitov. Teraz to bolo už skutočne cez!

Evelyn síce pred pár rokmi výrazne schudla, no kilečká následne nabrala naspäť. A zdá sa, že postavu už riešiť úplne prestala. Dôkazom sú aj jej odvážne outfity, ktoré by si na seba často nedali ani štíhle dievčatá. Ona si však pokojne oblečie bundičky do pása, obtiahnuté nohavice či minišaty. Tento týždeň však prišla za farmármi v skutočnom skvoste. Na sebe mala zelené nohavice s vysokým pásom a k tomu kratučkú koženú bundu s opaskom.

Moderátorka Farmy Evelyn. Zdroj: tv markíza

„Stylisti, prečo robíte vedome z Evelyn objekt zábavy a obliekate ju tak, aby ju ľudia zhadzovali? To čo zas mala na sebe? Hore bomberka, výbuch a dole zelené gate! Ďalší výbuch. A v strede stiahnuté opaskom na ‚osí driek‘. Niekde sa tie proporcie museli vytlačiť. A teda kypela, kde sa dalo. Ten, kto jej to oblečenie schválil, je poriadne módne nemehlo!“ napísala diváčka Majka. „Bolo mi do plaču, keď som videla, ako bola oblečená. Ale keby tie gate povolili… čakala som každú sekundu,“ pridali sa ďalší.