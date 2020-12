Diváci sa v pondelok nestačili čudovať. Okrem toho, že na pár týždňov sa musia rozlúčiť s obľúbeným seriálom, pri vzhliadnutí poslednej časti tejto série iba nechápavo krútili hlavami. Namiesto toho, aby sledovali predvianočný diel Susedov, videli veľkonočnú časť, kde bola výzdoba čokoládových zajacov, vajíčok i korbáčov. Nebola to chyba televízie, ale nešťastná náhoda, že to takto vyšlo pre odsunutie seriálu počas jarnej pandémie koronavírusu. Vtedy sa totiž všetky projekty posunuli na neurčito a diely boli nakrútené ešte pred rokom.

Susedia: Mnohé ich hlášky zľudoveli. Zdroj: TV Markíza

"Toto vám, nevyšlo.. Na Mikuláša "Veľká noc,"reagovali podaktorí nahnevaní ľudia na Facebooku. "A keby ste sa trošku zamysleli, že v čase keď sme to 6. marca nakrúcali nemohli sme vedieť, že príde korona a všetko sa zastaví. A keďže epizódy na seba nadväzujú nevedeli sme to odvysielať osamotene na Veľkú noc, ale skrátka vtedy keď sa to dalo. A veľkonočná bola len okrajovo, neoblievalo sa tam ani nešibalo," znela reakcia Markízy.