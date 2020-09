Keď uplynulú nedeľu dospievala maska Zmrzliny hit Single Ladies, detektívovia si lámali hlavu nad tým, ktorá známa žena by to mohla byť. A hoci diváci hromadne písali, že je to isto Eva Máziková, oni mali celkom iné kandidátky. Tipovali Máriu Čírovú, Daru Rolins, ale aj... No potom to zaklincovala Celeste.

Celeste Buckingham spotvorila Zdene Studenkovej meno. Zdroj: tv joj

,,Ja sa neviem rozhodnúť, mám viac tipov v hlave. Teraz to bude úplný úlet a možno sa mi ľudia budú smiať, ale Zdenka Studenová...“ povedala a okamžite ju Hudák opravil. ,,Studenková!“ No... Buckingham mala pravdu. Všetkých rozhodne rozosmiala. Nie však pre svoj tip, ale trapas, ktorý si vyrobila.

Prečítajte si tiež: