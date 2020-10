Bohdalovú už viackrát potrápili mená našich športovcov, no tentoraz si vôbec nevedela spomenúť na meno českej speváčky. „Mne už je to trápne, ale ja to naozaj viem. Len si neviem spomenúť, ako sa volá. Ja to však viem. Má matku, tiež dobre spieva. Hrá na gitaru,“opisuje svoj tip Bohdalová.

Jiřina Bohdalová Zdroj: TV JO J

„Tak to bude Lenka Filipová,“ skočí jej do toho Jakub Prachař. „ Áno, Lenka Filipová. A toto je jej dcéra Lenny,“konečne si spomenula Bohdalová. Situáciou pobavila všetkých troch detektívov. Či je jej tip správny, uvidíme.

