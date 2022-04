Radim Uzel už od minulého roka bojuje s rakovinou žalúdka, ktorá sa mu rozšírila hneď do niekoľkých častí tela. V marci sa slávny lekár objavil na Pražskom hrade, kde prijal štátne vyznamenanie z rúk českého prezidenta Miloša Zemana. Na slávnosti, ktorá sa vysielala aj v televízii, bolo zrejmé, že je Uzel veľmi schudnutý a zjavne zoslabnutý.

Český sexuológ Radim Uzel má vážne zdravotné problémy. Rakovina ho zmenila na nepoznanie. V marci si prevzal štátne vyznamenanie od prezidenta Miloša Zemana. Zdroj: Blesk

„Je to vážne, ťažko sa mi o tom hovorí. Držte mi palce,“ povedal vtedy Uzel českému Blesku. Aj keď má s chôdzou problémy, prísť si pre vyznamenanie bral ako povinnosť. "Nejako som to zvládol, ale nebolo mi vôbec dobre. Zle sa mi dýcha a chodí, to je pochopiteľné,“ dodal známy lekár.

Uzel bol donedávna v pohodlí domova a do nemocnice dochádzal iba kvôli liečbe. Teraz bol však hospitalizovaný. „Som naozaj vážne chorý. Som v nemocnici,“ uviedol pre extra.cz. V programe televízie Prima Showtime nedávno tiež povedal, že príliš dlhý život pred sebou už nemá. Podľa svojho vyjadrenia je presvedčený, že zomrie do roka a do dňa.