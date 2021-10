Miške sa Matúš od začiatku veľmi páčil. On jej však sympatie ani raz neprejavil. Keď si mala fitneska vybrať súpera do duelu, voľba padla práve na neho. Mnohí však boli presvedčení, že statný farmár súboj ľavou zadnou vyhrá. Opak sa však stal pravdou. Miška ho vyradila. Počas rozlúčky mal Matúš slzy v očiach a pred obrazovkami plakali dokonca aj niektorí diváci.

Obľúbený Matúš, žiaľ, vypadol. Zdroj: TV Markíza

,,Nikdy som neplakala viac kvôli vypadnutému ako teraz. Matúš si najviac zaslúžil vyhrať," reagovala diváčka Nikol. A ako to býva zvykom, aj tentoraz si niektorí diváci všimli nezrovnalosti v dueli. ,,Dať Matúšovi vydojenú kozu, fuj, hanba!" napísala diváčka. ,,Matúšova koza bola vydojená! Mišine ruky stále ukazovali, ako jej to mlieko tečie a Matúša ukázali iba spoza slamy!" pridala sa Natália. Viacerí diváci však dúfajú, že tým, že vyrazili Petru, sa Matúš do hry opäť vráti. Už v utorok však ostanú poriadne prekvapní, čo si pre nich hospodár Martin vymyslel. Miro a ani Matúš však tým prekvapním rozhodne nebudú...