Smutnú správu priniesol Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. „Pred chvíľou som sa dozvedel, že odišiel Honza Štrup. Nebudem sa rozpisovať o tom, ako sme sa poznali, čo sme spolu zažili a čo sa stalo, že sme sa posledných X rokov nebavili. Na to bude raz čas s odstupom rokov až spíšem pamäte. Honza tam bude mať nezabudnuteľné miesto. Pár rokov som ho považoval za brata, spoluhráča a kamaráta do krčiem. On ma naučil, ako žúruje rockstár,“ uviedol na Facebooku Ryba.

Na snímke členovia českej hudobnej skupiny Divokej Bill. Zľava: Adam Karlík, Vašek Bláha, Roman Procházka a Stìpán Karbulka počas tlačovej konferencie v roku 2011. Zdroj: Martin Baumann

Jeho odchod veľmi zasiahol aj kapelu Divokej Bill. „Ďakujeme za spoločné hranie, hosťovanie, skúšanie a za veľa zábavy a úžasných mejdanov! Nikdy nezabudneme,“ uviedla obľúbená hudobná skupina, ktorá je z tejto informácie zdrvená.

„Odišiel vtipálek a dôveryhodný človek. Ale v poslednej dobe niekedy smutný a dosť životom unavený…,“ napísal Martin Raien Jeník, ktorý naznačil, že jeho život nebol úplne zaliaty slnkom. „Hľadal šancu, ako sa dostať z jeho problémov, ale věedel že poznám jeho minulosť, rock’n’rolloavé roky, vzostupy aj pády a myslel si, že ho nezoberú…ano poznal som ho aj čím si prešiel…ale stále to pre mňa bol človek, u ktorého mi stálo za to, podať mu pomocnú ruku," zaspomínal si na svojho kamaráta Jeník.

