Seriál Červené pásky je síce z nemocničného prostredia, no je o nádeji, boji a sile priateľstva. V deji vystupuje partia kamarátov, ktorí sa navzájom podporujú a práve to ich poháňa vpred. Jedným z nich je aj fešák Erik. Ten zo začiatku síce vystupoval ako arogantný chlapec, no pod povrchom sa skrýval fajn a férový chalan.

Fešák Erik zomrie v seriáli počas operácie. Zdroj: tv markíza

Do nemocnice sa dostal po náhlom kolapse na školskom dvore. Lekári mu zistili, že má srdcovú chybu. No a v dnešnej časti bude musieť podstúpiť náročnú operáciu. Žiaľ, stane sa to, čo určite žiadny divák nečakal. Erik zomrie. Fanúšikovia, ktorí túto časť videli už na Voyo napísali, že celý diel preplakali. Viac uvidíte dnes večer na Markíze. A nezabudnite si vreckovky.

