Známe tváre nášho šoubiznisu oplakávajú spevácku hviezdu. Po ťažkej chorobe zomrel v utorok kráľ rómskych piesní Kamil Polakovič. So smutnou správou sa na sociálnej sieti podelil spevák a jeho blízky kamarát Igor Kmeťo starší.

"Ťažko sa mi to píše! Dnes (v utorok, pozn. red.) po ťažkej chorobe zomrel jeden z najväčších spevákov Kamil Polakovič. Bol to veľký umelec. Robil tisíce ľudom radosť jeho nádherným hlasom. Budeš nám strašne chýbať! Rómska a československá kultúra stratila veľkú spevácku osobnosť. Úprimnú sústrasť tvojej rodine a nech ti svetlo večné svieti. Budeme na teba spomínať! S pozdravom do nebíčka Kmeťoband s rodinami," napísal na Facebooku zdrvený spevák Igor Kmeťo starší.

Rómsky spevák Kamil Polakovič zomrel po ťažkej chorobe. Zdroj: Facebook

"Rómska kultúra dnes utrpela veľkú stratu. Legenda rómskej hudby Kamil Polakovič odišla nečakane do umeleckého neba. Jeho nesmrteľné skladby budú však naďalej obohacovať repertoáre zábav, ktoré tak miloval. Odpočívaj v pokoji," oplakávajú ho mnohí na sociálnych sieťach. Česť jeho pamiatke.