Novák tentoraz zavíta do malebnej Štiavnice a navonok sympatickej reštaurácie v centre mesta. V úvode však vôbec netuší, na aký problém natrafí. Dvaja kuchári totiž holdujú alkoholu. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nepili aj počas pracovného času. „Trošku piva? V robote? Dobre je? Šéfovi to neprekáža?” opýta sa kuchárov Martin, keď vyjde za nimi na nádvorie reštaurácie, kde obaja popíjajú pivo z pollitráka. „Keď mi dovolí, dám si,“ odpovie mu kuchár Ján. Nato sa Novák vyberie naspäť do kuchyne, kde si všetkých zavolá a opýta sa majiteľa reštaurácie zásadnú vec: „Chcem počuť, ako to tu je s tým problémom, akým je alkoholom.“

Problémový kuchár Andrej holduje alkoholu. Zdroj: tv markíza

„No, neopáči sa mi to, chlapcom to každý deň vyčítam, ale čo mám robiť? Keď ich vyhodím a nezoženiem za nich náhradu, budem všetko sám robiť? To sa nedá!“ odpovie mu majiteľ Števo. Obaja majú totiž problém s alkoholom, ktorý popíjajú počas pracovného času. Od šéfa totiž majú povolené poobede jedno pivo, no pri jednom vraj nikdy neostane, čo potvrdila aj ich kolegyňa čašníčka. „Za posledných 5 rokov som tu vystriedal 25 kuchárov a títo boli z nich najlepší. S Janom sa tu 10 rokov trápim, tak by bola blbosť, keby som ho poslal preč a zobral za neho ešte väčšieho idiota,“ šokuje majiteľ. Kuchár Andrej dokonca príde do služby opitý. Ako to celé dopadne, si pozrite už dnes večer na Markíze od 20.30 hod. v šou Na nože.

