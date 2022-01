Susedia sú späť a v plnej sile. Fanúšikovia tohto seriálu si tak konečne opäť prišli na svoje, síce v iný deň, ako boli roky zvyknutí, no predsa. Hneď v úvodnej časti sa objavil aj Ďurovčík, ktorý sa dovalil ako veľká voda. V seriáli sa dal nahovoriť na reklamnú spoluprácu so skrášľovacím salónom, ktorý rozbehli Ildikó s Martou. Keď vtrhol do ich domu, kde sedeli obe rodiny, kričal ako „zmyslov zbavený” a to poriadne rozladilo aj niektorých divákov.

"Až na toho pošahaného Ďurovčíka to bolo super,” hromžila diváčka Jana. „Mám Susedov veľmi rád, ale dnes sa mi toho zdalo veľa a naraz. Ďurovčík, Bufet, Gergeľove dieťa, trocha som sa strácal,” zamyslel sa divák Vladimír. „Už je tam veľmi veľa ľudí, stráca to tú veselosť a jednoduchosť. Prekombinované a vôbec nie smiešne. Staré časti boli super, keď naozaj boli len piati a sem-tam nejaký hosť,” vyjadrila sa diváčka Eva. Nuž, ako sa hovorí, sto ľudí, so chutí...

Mladá manželka Ďurovčíka: Pred rokom rodila a... Môže už TAKTO VYZERAŤ?