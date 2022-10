Onedlho uplynie presne rok od smrti Mekyho Žbirku († 69). Spevák by o pár dní dovŕšil okrúhlu 70-ku a aj pri tejto príležitosti jeho milovaná manželka Katka zorganizovala spomienkový koncert.

Veľký koncert, na ktorom vystúpi mnoho umelcov, sa koná už dnes v bratislavskom Národnom tenisovom centre. Meky by totiž 21. októbra oslávil okrúhlu 70-ku. Žiaľ, 10. novembra minulého roka odišiel do umeleckého neba. Pozvanie na túto spomienkovú akciu prijala aj Mekyho blízka kamarátka Marika Gombitová. Tá sa verejnosti predstaví po dlhom čase, keďže jej plánované koncerty odstavila pandémia covidu. Nám sa podarilo zistiť, s akou pesničkou si uctí legendu. „Marika bude spievať s Mekyho synom Davidom Nespáľme to krásne v nás,“ dozvedeli sme sa od textára Kamila Peteraja, ktorý tiež, samozrejme, na akcii nebude chýbať.

Marika Gombitová Zdroj: Archív NMH