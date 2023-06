Politik Boris Kollár (57) už nejaký ten čas čelí slovným útokom od jeho ex Barbory Richterovej. Tá mu verejne vyčíta, že kašle na ich dvoch synov, ktorých nevidel už takmer pol roka. No a práve ich starší syn Artur (11) má za sebou veľký deň. A opäť bez svojho otca...

Azda neexistuje nikto, kto by poslendé mesiace nezachytil kauzu Richterová - Kollár. Borisova ex vyčíta politikovi, že sa nezaujíma o ich dvoch spoločných synov, vraj od momentu, kedy sa prevalilo, že Boris čaká dieťa s ďalšou ženou - Laurou. „Len čo otehotnela jeho aktuálna ,budúca matka‘, tak sa prestal venovať deťom. Dovtedy to tiež nebol ,otec roka‘, ale aspoň sa zaujímal o staršieho syna a telefonoval s ním. Ako vyzerá náš 9-mesačný syn, nemá ani poňatia,“ povedala nám v apríli Barbora, ktorá na sociálnych sieťach čoraz viac začala zverejňovať mladšieho synčeka Aarona. Do tváre ho však doteraz neukázala.

Máj 2019: Na snímke Boris Kollár a Barbora Richterová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Naopak, staršieho syna, 11-ročného Artura verejnosti ukazuje a inak tomu neboli ani túto sobotu. Jej malý poklad má totiž za sebou veľký deň. "Dnes sme mali krásny deň,Arturko mal prvé sväté prijímanie.Ako jediné dieťa, bez otca. Boris Kollár napriek tomu , že vedel o tejto udalosti , si čas nenašiel," zverila sa Richterová na Instagrame a zverejnila aj zábery. Na nich pózuje so synom Arturom, ktorý už riadne vyrástol.

Barbora, ktorá mimochodom pred pár dňami opäž pritvrdila, čo sa týka jej ex Kollára, keď začala zverejňovať jeho súkromné konverzácie ženám, zvolila na túto udalosť voľné ružové nohavice s bielym sakom. Pristane jej to, čo poviete?

Prečítajte si tiež: