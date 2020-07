Jasmina Alagič Vrbovská ešte pred vyše dvoma rokmi ani len netušila, čo ju v živote stretne. V máji 2018 ju zbalil raper Patrik Rytmus Vrbovský, pár mesiacov na to sa zaľúbenci zasnúbili v jej rodisku, v Bosne a presne na Štedrý deň v tom istom roku moderátorka oznámila svetu radostnú novinku, že pod srdcom nosí dieťa. Nasledovala svadba a v júli 2019 sa stala mamou malého syna Sanela. A ten oslávil prvý rok.

Jasmina so synčekom počas nedávnej dovolenky v Chorvátsku. Zdroj: Instagram.com/jasmina_alagic

"Náš milovaný, Sanel. Dnes máš svoj prvý rok a ja šťastím musím úprimne povedať, že bol naozaj nádherný. Doprial si mi byť šťastnou a hlavne stále vyspatou maminou, ktorá netušila čo znamená padať na hubu večer, a to ti naozaj nezabudnem kamarát, viem že to ani zďaleka nie je samozrejmosť, za to ale samozrejme patrí aj obrovská vďaka všetkým, ktorí ťa hrozne veľmi ľúbia, a ktorých srdce si tiež roztopil," rozpísala sa Jasmina na svojom Instagrame v deň 1. narodenín jej milovaného syna Sanela Patrika. Moderátorka zverejnila aj zábery z veľkolepej oslavy jej malého pokladu. Nechýbalo množstvo balónov, veľký nápis "Happy Birthday" či skákací, nafukovací hrad, ktorý ale viac zaujal dospelých účastníkov párty ako samotné deti.

"Chcem aby si vedel, že si to najúžasnejšie čo by som si ani nedokázala vysnívať, že každý, koho sa tvoja prítomnosť dotkne, ten sa usmieva, to nech ti, prosím, ostane. Nie je nič dôležitejšie, aby si vedel rozdávať a prijímať lásku a šťastie, o zdravie sa modlím každý večer. Sanel, slová MILUJEM ŤA pri tebe nabrali úplne iný význam. Si moja zhmotnená duša a ja ti sľubujem, že budem robiť všetko preto, aby si moju prítomnosť vyhľadával, aj keď už budeš veľký, taká spriaznenosť nech je medzi nami. Posnažím sa byť tou najlepšou verziou toho, čo ťa urobí šťastným. S láskou, Mama," vyznala sa dojatá Alagič, ktorá ale nezabudla ani na manžela Rytmusa. "Tatko Paťko, ďakujem za teba! Bez teba by nič z toho nebolo, z toho, čo teraz máme, našu rodinu. Ľúbime Ťa," dodala šťastná moderátorka.