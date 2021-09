FOTO Veľkej láske exmissky Denisy Mendrejovej definitívne odzvonilo: ROZCHOD s týmto MUŽOM ×

To, že exmisska Denisa Mendrejová (35) sa po rozchode s boháčom Slavomírom Hatinom znova zamilovala a našla si nového muža, sme písali približne pred rokom a pol. Vyzeralo to na veľkú lásku, no tej zazvonil umieračik. Blondínka, ktorá je mamou dvoch malých dcér, je tak opäť single.