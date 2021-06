Obrad sa konal v rovnaký deň, na rovnakom mieste, len o dve hodiny neskôr, ako to bolo pred 50 rokmi. František si obnovil sľub s manželkou Máriou. Aký je jeho recept na dlhé manželstvo? „Tolerancia, odpustenie, pochopenie, žiadna veľká zloba, plnenie prianí a robiť si život pekný," prezradil Blesku pesničkár, ktorý sa statočne popasoval s rakovinou pľúc. Všetkých prítomných prekvapil brat Honza, ktorý sa zastavil pozrieť pred Staromestskou radnicu. Bratia spolu totiž hovoria len sporadicky.

Konečne sa udobrili. František a Ján Nedvědovci. Zdroj: blesk.cz

„Vôbec som to nevedel, bolo to príjemné prekvapenie, bol sa pozrieť, pogratuloval mi, všetko je v poriadku," reagoval František. „Na obrad nejdem, to by som rušil, ale prišiel som im vyjadriť úctu. Maruška je anjel a brat minister odolnosti a trvanlivosti. To musí byť obrovská láska," dodal starší z bratov Nedvědovcov.

