Karavany ako zo sci-fi filmu

O moderátorov a porotkyne je v tretej sérii prvotriedne postarané. Aby si mali počas náročného natáčania kde odpočinúť, produkcia im zabezpečila luxusné karavany priamo v areáli kaštieľa. „Máme svoj karavan, na ktorom je naše meno. Je to super, lebo máme miesto, kde vieme byť sami dvaja. To asi vyznelo ‚blbo‘, ale neviem, ako to mám povedať. Máme si skrátka kde oddýchnuť,“ neskrýva nadšenie Juraj Bača. „Juraj vie, o čom hovorí, lebo Juraj točí veľa v Česku a je tam hviezda. Je to taký hollywoodsko-český pocit,“ smeje sa Milan Zimnýkoval. Väčšie prekvapenie zažili porotkyne, ktoré takýto servis nečakali. „Boli sme s Petrou obidve v šoku, je vnútri úžasný. Už vieme, kde sa môžeme zložiť, kde môžeme sedieť a oddychovať, cítime sa ako hviezdy,“ priznáva Jožka. „Mala som slzy na krajíčku a veľmi som sa tešila. Je to úžasné, že takto na nás myslia. Len sa bojím, že nás tam zavrú a už nás nepustia,“ hovorí Petra.

Náročné kastingy

Šou Pečie celé Slovensko pobláznila mnoho Slovákov. Zdroj: RTVS

Dôležitú úlohu v šou aj v tomto roku zohrá dvojica porotkýň. Zručnosti súťažiacich a ich upečené dobroty budú aj tento rok hodnotiť profesionálky Petra Tóthová a Jozefína Zaukolcová. Do súťaže sa opäť prihlásilo množstvo súťažiacich a výber finálovej 12-ky dal dvojici porotkýň poriadne zabrať. „Prihlásilo sa okolo 250 ľudí a 120 sme pozvali na osobný pohovor. Bolo to veľmi príjemných takmer 10 dní v Bratislave. Bolo náročné vyskladať finálovú 12-ku,“ priznáva Jožka. „Každý rok ma súťažiaci prekvapujú. Slováci sú na jednej strane konzervatívni a na druhej veľmi kreatívni. Páčilo sa mi, keď priniesli niečo, čo som nepoznala, z ich kultúrneho dedičstva. Niečo z ich kraja, regiónu,“ dodáva Petra.

Zaujímavé štatistiky

Šou Pečie celé Slovensko pobláznila mnoho Slovákov. Zdroj: RTVS

Súťažiaci minuli počas natáčania tretej série šou viac ako 2 tony surovín. Piekli neuveriteľných 90 hodín a použili vyše 420 rôznych druhov surovín:

· 40 druhov korenín;

· 45 druhov čerstvého a sušeného ovocia, spolu vyše 150 kg;

· 50 kg zeleniny;

· 3 000 ks vajec;

· 200 kg múky;

· 250 kg cukru;

· 150 l mlieka;

· 120 kg čokolády;

· 95 l smotany;

· 100 l oleja;

· 90 kg masla;

· a množstvo ďalších surovín.

Jedinečné prostredie

Šou Pečie celé Slovensko sa nakrúca v areáli kaštieľa v Bernolákove. Zdroj: RTVS

Zahraničná licencia presne špecifikuje prostredie natáčania a kladie naň vysoké nároky. Do finálneho výberu vstupovalo množstvo faktorov, ktoré rozhodli práve v prospech kaštieľa v Bernolákove, ako napríklad dostupnosť v rámci dochádzania celého štábu, prostredie, ubytovanie a doplnkové služby a pod. Tretia séria pokračuje v tradícii a celý štáb sa opäť na 6 týždňov presunul do areálu Theresia Chateau v Bernolákove.