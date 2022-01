O čom bude dvojka?

Veľké sny a ešte väčšie hudobné hity. To je svet Bustera Moona, odvážneho koaláka, ktorý sa odhodlal usporiadať najväčšiu talentovú šou. Napriek tomu, že Buster musel zdolávať prekážky, v prvej časti animovanej komédie Spievaj sa mu to podarilo. A pretože s jedlom rastie chuť, čakajú v pokračovaní na Bustera a jeho partičku spevákov oveľa väčšie výzvy. Kto chce povedať, že v šoubiznise skutočne prerazil, musí mať vlastné vystúpenie v Redshore City, hlavnom meste zábavy. Avšak tam to má pevne pod kontrolou neľútostný vlk Jimmy Crystal a bez jeho súhlasu nemôžete v meste otvoriť pusu a už vôbec nie si zaspievať. Koalák Buster Moon je napriek hviezdnemu obsadeniu svojho tímu – dikobrazica-rockerka Ash, plachá slonica Meena, citlivý gorilák Johnny či neposedné prasiatko Gunter – presvedčený, že to na postup do užšieho výberu nebude stačiť a že konkurz u Jimmyho Crystala sa skončí fiaskom. A tak Busterovi neostáva nič iné, len zariskovať.

Rozprávka Spievaj 2. Zdroj: archív

Kto prepožičal hlasy zvieracím hrdinom animáku?

Milé prasiatko Rosita - Diana Mórová

“Veľmi som sa bavila a veľmi som pracovala na tom, aby to bolo fantastické, takže teším sa na vás v kine.”

Dikobrazica Ash - Emma Drobná

“Dabovanie pre mňa nie je prirodzené ale veľmi ma baví a určite by som si to ešte zopakovala. Rozprávku Spievaj milujem a veľmi som sa tešila na pokračovanie. Rozprávam dikobrazicu, ktorá sa volá Ash a veľmi sa už na vás v kinách teším.”

obávaný vlk Jimmy Crystal - Ján Koleník

“Určite choďte do kina, Spievaj 2 je skvelé.”

lev Clay Calloway - Marián Greksa

“Dostalo sa mi tej cti, že v rozprávke Spievaj 2 som mohol nadabovať postavu starého leva. Dúfam, že sa vám to bude páčiť.”

koalák Buster Moon - Maroš Kramár

“Prvý diel bol úžasný a druhý je podľa mňa takisto úžasný. Je to podľa mňa veľmi pekne nakreslené, napísané, scenár je výborný a podľa mňa je to taký návod, ako urobiť veľkú show.”