Páriky zo šou Svadba na prvý pohľad sa stretnú na krásnej chate v Kolároviciach. Pred večerou Michal s Dianou zažijú ešte nádhernú romantickú chvíľku, keď sa zabalení do deky budú kochať výhľadom a popíjať bublinky. ,,Mojko, mám ťa veľmi rád. Dúfam, že to bude okej. Tak na našu lásku, na zdravie!” vyzná jej city Mišo a jeho nevesta bude v siedmom nebi. Keď však prídu ostatné páry a nálada sa zvrtne tak, že niektorí skončia vo vírivke, Michal vyloží skutočné karty na stôl.

Mišo, Adam a Milan skončia vo vírivke. Zdroj: tv markíza

Keď ostanú vo vírivke iba chlapi a ich dámy budú spoločne trkotať v dome, trojica sa pustí do hodnotenia ich vzťahov. Bez akýchkoľvek príkras. Adam bude zisťovať, či Diana je skutočne žena, na ktorú keď sa Mišo pozrie, povie si wau! No jeho reakcia by citlivú dušu Dianu zabolela. ,,Napriek tomu, že to veľmi necítim, ona nie je zlá baba, mám ju veľmi rád. Dokážeme si k sebe nájsť cestu, pohádať sa, zasmiať sa, ale nie je to také ružové, ako to ona stále vykreslí,” priznal. Celú časť uvidíte v piatok večer na Markíze.