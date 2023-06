Možno iba málokto by si povedal, že navonok vždy dobre naladená producentka Wanda Adamík Hrycová (45) sa vnútri trápi. Dcéra Andyho Hryca († 71) vyšla s kožou na trh, keď priznala depresie.

Štastne vydatá, obklopená láskou, dobrou prácou, a predsa sa Hrycovej, ktorej v januári 2021 zomrel otec Andy Hryc, dostavili problémy. „Po roku a pol užívania antidepresív ma čaká už len jeden posledný týždeň! Tabletky treba vysádzať postupne a ja sa z 15 mg denne dostávam záverečný týždeň na 5 mg každý druhý deň a finito! Teším sa, že končím, ale ešte viac sa teším, že mi pomohli vyriešiť problém. Áno, aj mne sa zdalo nepochopiteľné, ako môžem ja, zdravá žena so zdravými deťmi, v zdravom a milujúcom partnerskom vzťahu, so zdravými vzťahmi v rodine a medzi kamarátmi, spokojná v práci, teda bez nejakých zjavných životných problémov, mať problém sama so sebou... a predsa,” zverila sa Hrycová a venovala odkaz ľuďom.

Wanda Hrycová. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Ak trpíte podobnými symptómami ako ja pred 1,5 roka, konštantná únava, hrča v hrdle, tlaky v hrudi, samovoľné plačlivé stavy, ak nemáte radosť zo života, nepodceňujte to a zbytočne netrpte. Vyhľadajte psychiatra alebo aspoň psychoterapeuta a oni vás už nasmerujú a pomôžu. A naozaj sa pomôcť dá. Pozrite na mňa! Už len týždeň medikácie a som fit, zdravá a spokojná aj bez liekov,” dodala.

