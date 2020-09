,,Adam, kedy sa zas zrútiš?" opýtala sa ho Monika so smiechom. ,,Keď uvidím tvoje cecky škaredé," odpovedal jej Adam. ,,By som ťa nimi vyplieskala, by si sa hneď preorientoval," okamžite reagovala Monika. ,,Veď ty máš Monika také cibule. Lebo to sa delí na štyri skupiny. Arašidy, bobule, cibule a dyne. A ty Rebeka máš už skoto také dyne,"vysvetľoval ďalej Adam. ,,A ty Moni pokiaľ nebudeš cvičiť, tebe pôjdu k bruchu dole," pokračoval Adam.

Adam otvorene priznal, že nie je na ženy. Zdroj: tv markíza

,,Akože ja Monike nezvyknem pochváliť prsia a ani žiadnej žene, pretože ja nie som na ženy. Ale brali sme to s humorom, že Monika ich nemá plastové ani dorobené, tak som ju v rámci toho podpichol," priznal potom neskôr Adam.