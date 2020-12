„Poznáme sa osobne?“ opýtal sa Kramár do pléna. „Myslím, že áno,“ odpovedal mu Voštinár. Na to zareagovala pohotová Zdena: „Maroško, to bude buď veľmi mladé, alebo veľmi staré.“ Po chvíľke zistili, že ide o mladú, začínajúcu speváčku. Chvíľku rozmýšľali, či ide o Katarziu, dcéru Evy Pavlíkovej, keďže hádači zistili, že pochádza z umeleckého prostredia.

Maroš Kramár s kolegami v Inkognite. Zdroj: tv joj

„Počúvajte, viete, kto to bude? Marošova dcéra!“zahlásil z ničoho nič Hudák. Keď už sa schyľovalo k odhaleniu, že naozaj ide o Tamaru, Maroš sa len blažene usmieval a dojato poznamenal: „No vy ste teda. To myslíte vážne? Jéj,“ťažko hľadal slová Kramár. „To ste ma ale prekvapili,“dodal zaskočený herec.

