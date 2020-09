"Prvé vysielanie v rannej šou "Wake Up" je za mnou. Ďakujem za príležitosť a Matúšovi Krnčokovi za obrovskú podporu. Spočiatku som mala veľký rešpekt, ale akonáhle som si dala slúchadlá a zapla sa červená, tak to opadlo. Okej. Ešte predtým som praskla od stresu antistresovú guľu v tvare prsníka a celé sa mi to vylialo na bielu košeľu. Ale potom už bolo super. Ale strašne sa teším, že sa oddnes počujeme každý pracovný deň od 6-10," zverila sa Slačková na svojom Instagrame a zverejnila aj fotku s kolegom Matúšom Krnčokom.

Jana Slačková je novou moderátorkou komerčného rádia. Zdroj: Instagram J. S.

Janka ale v Markíze úplne nekončí. Síce v živom vysielaní Telerána už figurovať nebude, ale bude sa ešte podieľať na dokrútkach, ktoré bude točiť k jednotlivým témam. Na obraze ju tak diváci budú môcť ešte sem-tam vidieť, no zo záznamu. "Janka Slačková bude s Teleránom spolupracovať aj naďalej, bude robiť dokrútky, ktoré budú odvysielané zo záznamu. Z času na čas, ak bude mať voľno, ju diváci môžu uvidieť v Teleráne aj v živom vstupe," prezradila nám PR manažérka Markízy Lula Raceková.

