Muzikálová herečka Andrea Gábrišovú (29) sa do pozornosti verejnosti dostala potom, ako v minulých ročníkoch súťažila v šou ČSMT. Rodáčka z Bratislavy prežíva napriek zavretým divadlám veľmi šťastné obdobie. Svadba so ženou a malý synček!

Ubehlo už 10 rokov, odkedy na seba Andrea Gábrišová upozornila v jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. Na pódiu vtedy spievala pesničku All That Jazz z muzikálu Chicago a u poroty aj divákov zožala veľký úspech. Kto by vtedy povedal, že toto pekné žieňa bude dnes šťastné v registrovanom partnerstve so ženou? Dlho mala veľké obavy z prezradenia svojej orientácie, no pred piatimi rokmi sa dala dokopy s jej životnou láskou Terezou. Teraz o tejto téme nemá problém hovoriť.

Andrea v šou ČSMT. Zdroj: tv joj

Po troch rokoch vzťahu sa dokonca rozhodli pre registrované partnerstvo. V máji 2019 tak mali svadbu. "Bolo na nej asi 80 ľudí, naše rodiny a priatelia a bola to skvelá párty. Lenže svadba nebola regulérna, pretože to v Česku nejde. Regulérnu svadbu by sme, samozrejme, chceli, hlavne kvôli tomu, čo všetko manželstvo právne znamená. Registrované partnerstvo totiž neznamená z právneho hľadiska takmer nič, hoci mnohí ľudia si myslia, že je to to isté ako manželstvo, len s iným názvom. Ale ako to tak vyzerá, na manželstvo pre všetkých si ešte, žiaľ, počkáme," zverila sa Andrea pre topstar.sk.

"Asi polovica manželstiev v Českej republike sa rozpadá, sú to potom ešte plnohodnotné rodiny? Pre mňa je tá plná hodnota rodiny vo vzájomnej láske a spokojnosti. Takže ja, moja žena a náš syn sme podľa mňa plnohodnotná rodina. A naozaj neviem, ako by sme mali ohrozovať tradičnú rodinu. Veď aj pápež František povedal, že každý, vrátane homosexuálov, má právo mať rodinu a byť šťastný," tvrdí Andrea.

"Narodenie syna Tima si užívame obidve naplno. Máme neuveriteľné šťastie, že je stále šťastný, usmievavý a úplne v pohode. Plače, len keď mu práve rastú zuby. To sa môže každú chvíľu zmeniť, ako nám hovoria skúsenejšie matky, ale zatiaľ je úplné slniečko a dúfame, že mu to vydrží čo najdlhšie," hovorí. "Odmalička počúva, ako spievam, takže skvelo intonuje, na povel vie zastepovať, čím myslím, že v 14 mesiacoch začne dupať, smeje sa ako blázon, jednoducho je to pohodové dieťa a to nám robí radosť," chváli ich vyše ročného synčeka. "Ďalšie bábätko by som nám chcela porodiť ja, ak sa zadarí, ale rozhodne nie teraz. Teraz si užívame Tima a ja aj naplno rozbehnutú kultúru a prácu," dodala Gábrišová, ktorá má za sebou epizódne úlohy v seriáloch Sestričky a Po hlave a zahrala si aj v slovenských seriáloch Rodinné prípady, Mesto tieňov či Ordinácia v ružovej záhrade.

Od roku 2014 pôsobí na pražskej muzikálovej scéne, kde ste ju doposiaľ mohli vidieť v tituloch ako Fantom Opery (rola Meg Giry), Romeo a Júlie (rola Júlie) či Ferda Mravenec (rola Berušky). Od roku 2018 je tiež stálym hosťom Národného divadla moravskoslezského v Ostrave, kde účinkuje v muzikáli Kočky (rola Demetra), Děj se co děj (rola Hope Harcourt) a West Side Story (rola Rosalia). Na doskách Divadla Nová Scéna ste ju mohli vidieť v predstaveniach: Mačky (Demetra), Hairspray (trio Kométy), Princ a Večernica (princezná Vesna) alebo Cigáni idú do neba.