Prvý tanec vybrala súťažiacim porota. Veľkolepé finále otvorili Adama Bardy a Dominika Rošková, ktorí zatancovali rumbu. Obaja si vyslúžili standing ovation. V hľadisku tlieskal aj manžel Dominiky Cibulkovej či Eva Máziková. Vinczeho zaujímalo, ako sa má jeho boľavý chrbát. "Dobre sa má, nehnevá sa stále. Sme radi, že sme dostali rumbu z prvého kola. Ďakujem, že sme si to mohli užiť znova," povedal Adama. "Progres pána Bardyho je fakt neuveriteľný," zhodnotila ho Drexler. "Toto bol normálne jeden tanečný výkon, hýbal si sa," povedal porotcovský kat Ďurovčík, ktorý si na finále výnimočne oblekol frak a slušné topánky. Adam s Dominikou dostali spolu 37 bodov.

Nasledovalo tango Jána Koleníka a Vandy Polákovej. Aj oni si vyslúžili standing ovation. Na nohách stál aj generálny riaditeľ Markizy Matthias Settele, Marián Gáborík s manželkou Ivanou, herec Vladimír Kobielsky či Mário Kuly Kollár. Drexler zhodnotila, že toto ich tango bolo oveľa lepšie ako to ich prvé a že obaja boli ako jedno tanečné telo. Ku chváľam sa pridal aj Ďurovčík, ktorý ho obodoval 10 bodmi. Koleník získal dokopy 40 bodov. Nasledovali Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilda Šír. Aj im tlieskala na nohách celá hala Incheby. Prišla ju znova podporiť jej mamina, manžel Michal Kubovčík aj jej kamarátka, herečka Petra Polnišová.

"Toto je najväčší pokrok v súťaži," povedal porotca Ďurovčík. "Vy ste naozaj zjav. Som do vás absol=utne zamilovaná," nešetrila chváľou Drexler. "Bola si ako oheň, páčilo sa mi, aká si bola rytmická," zhodnotil ju Jorge González. Po Zuzane nasledoval ďalší tanec od Adama Bardyho a Dominiky Roškovej. Dominika v dokrútke priznala, že Adam jej bol veľkou oporou, keďže si prešla veľmi ťažkým obdobím v súkromí. Na to Adela povedala, že pozná pozadie a následne ju to dojalo k slzám až tak, že nedokázala hovoriť. Dvojica zatancovala waltz a za svoj skvelý výkon si vyslúžili štyri desiatky.

Nasledovalo vystúpenie Jána Koleníka a Vandy Polákovej, ktorí opäť fenomenálne zatancovali ich čaču z 1. kola. Celá Incheba stála na nohách už od polovice ich tanca vrátane poroty, ktorá úplne skandovala a tlieskala. "Všetky tance robíš dobre, ale pre toto si sa akoby narodil," zhodnotil Ďurovčík, ktorý už v 1.kole videl, že Koleníkov výkon bol podľa jeho slov nadpozemský. A Koleník bez pochýb získal štyri desiatky.

Po ňom išla opäť tancovať Zuzana Kubovčíková Šebová, ktorá v dokrútke priznala, že táto šou bola odjakživa jej snom. Pár zatancoval Quick Step. "Toto bolo excelentné," vychválil Zuzanu Ďurovčík. "Veľmi krásne bolo pre mňa vnímať radosť a energiu od ľudí, lebo nezačínali sme v ľahkých časoch," priznala herečka. Dvojica si vytancovala plných 40 bodov.

V 3. kole počas veľkého finále predviedli všetky tri páry "freestyle". Prví zatancovali Adam Bardy a Dominika Rošková. "Vy ste najakrobatickejší pár v tejto súťaži. 9 kôl som si myslela, kto bude víťaz, že to bude Jano Koleník, ale už si to nemyslím," povedala Drexler. Nasledoval tanec Jána Koleníka a Vandy Polákovej. Herec predviedol svoj skrytý talent - spev, z ktorého boli všetci úplne paf. Drexler sa ho opýtala, či vôbec niečo existuje, čo on neovláda. "Je toho veľa," priznal. Ako poslední sa vo veľkom finále predviedli Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír. Herečka prekvapila výkonom "slovenskej Beyoncé" a vyslúžila si neutíchajúci potlesk.

Je dobojované! Na treťom mieste skončila Zuzana Kubovčíková Šebová a víťazom šou je fenomenálny Ján Koleník. "Ďakujem režisérovi Pepemu, Peťovi Modrovskému, Miňovi Kerešovi, rodine, ktorá pri mne stojí," povedal s trasľavým hlasom a so slzami v očiach víťaz Ján Koleník, ktorý od dojatia nevedel hovoriť. "Ja už len poslednú vetu, že tanec je naozaj prostriedok, ktorý ľudí spája. Tak hľadajme v živote naozaj prostriedky na to, aby sme sa spájali a nie rozdeľovali, aby sme mali vo svete harmóniu, nie aby sme boli v deštrukcii a chaose, ďakujem," dodal po ďakovnej reči Vandy Janko.

