No teraz ich čaká posledná skúška. Esra cestou z Ozanovej narodeninovej párty uvidí na ceste psíka a začne hľadať jeho mamu. Vstúpi na cestu a zrazí ju auto. Odvezú ju do nemocnice, kde upadne do kómy. Ozan ju navštevuje každý deň, ale keď sa Esra konečne preberie, nie je Ozan práve s ňou. Esra odíde z nemocnice, ide do reštaurácie a vysvitne, že stratila pamäť.

Láska, rozum, pomsta Zdroj: tv markíza

Nepamätá si ani to, že niekedy bola manželkou Ozana a dokonca ani to, že má syna. Ozan ju nakoniec presvedčí, aby išla do ich domu, možno si spomenie, keď uvidí Atlasa. Vráti sa Esre nakoniec pamäť a budú s Ozanom opäť jedna rodina? Sledujte finále seriálu Láska, rozum, pomsta v pondelok 7. novembra o 21.40 hod. na TV Doma.



