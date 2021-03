Adriana Poláková (43) je pravidelne aktívna na sociálnych sieťach, kde sa zveruje aj so súkromím. Najnovšie tam priznala, že bez okuliarov sa už oficiálne nezaobíde.

Vyšla s pravdou von a nehanbí sa za to. „Tak a je to oficiálne. Na predpis okuliare na čítanie. Jedno viem s istotu už teraz – najlepšie obdobie života je po 40-ke! Ak ste mali deti v 20-ke, sú už dospelé, ak ste čakali na toho pravého do 40-ky, tak určite sa dostavil hneď, ako ste si povedali, že už vás nebaví riešiť a chcete si užívať život,” zverila sa Poláková na Instagrame a priložila aj fotku. „No a potom veci ako návaly tepla a priberanie aj zo vzduchu sú už iba ako bonus,” dodala s úškrnom Adriana.

Poláková počas Telerána. Zdroj: tv markíza

