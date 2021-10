Gombitová tak podľa českého Blesku vraj urobila preto, lebo v covidových časoch sa v Košiciach, kde aj v minulosti často cestovala, cíti bezpečnejšie, a tak si tam prenajala byt. Marika totiž Košice miluje. Chodila tam na strednú školu a rozbiehala tam kariéru. „Ako východniarke sa mi v Košiciach páči, takže sa zatiaľ domov do Bratislavy nechystám. Navyše je tu lepší vzduch, lepšie sa mi tu dýcha aj spieva,“ prezradila Gombitová českému Blesku, ktorá v Košiciach býva už rok. „Mám tu aj malé štúdio, kde môžem nielen spievať, ale aj skladať a nahrávať pesničky,“ dodáva speváčka. Na východe aj nedávno oslávila svoje polookrúhle 65. narodeniny.

Ani po nehode Marika s hudbou neprestala. Na snímke s Vašom Patejdlom. Zdroj: Archív NMH

Marika neskrýva strach zo šírenia nákazy koronavírusom a preto sa stále stráni stretávania sa s ľuďmi. „V priamom kontaktu som iba so svojimi najbližšími, ktorých by som spočítala na prstoch jednej ruky. Každý deň cvičím, spievam a modlím sa, aby sa súčasná situácia už skončila a všetko sa vrátilo do normálu,“ praje si speváčka, ktorá svoje jubilejné turné Vyznanie - 40 rokov od autonehody, ktorá ju navždy pripútala na invalidný vozík - odložila radšej až na rok 2022.

Prečítajte si tiež: