Pán Romančík, momentálne hráte v seriáli Mami, kúp mi psa. O čom táto novinka je?

Je o letných prázdninách. Toto, čo som točil, som ja sám zažil, len v opačnom garde. Na prázdniny som tiež chodil na dedinu. V seriáli chlapec, môj vnuk, príde na dedinu a zažije presne to isté ako ja, keď som bol malý. Lietali sme na bicykloch, mali sme tajný bunker, kde sme sa stretávali partia kamarátov a riešili sme „ťažké" veci. Hrám deda, ktorý žije na samote. Je vdovec a príde za ním vnuk, ktorý žije v meste a je odchovaný len na počítačoch a mobile. Nič sa mu nechce. Vďaka situáciám, ktoré zažije, sa rozhodne, že chce psa a chce ostať u deda, lebo je mu tam dobre.

Mama, kúp mi psa si zahral so Zuzanou Kronerovou. Zdroj: RTVS

Predtým vás diváci videli v seriáloch Divoké kone a Vlci. Potom ste sa chvíľu na obrazovke neobjavovali. Prečo?

To áno. V Divokých koňoch som mal skvelého protihráča Leopolda Haverla, s ktorým sme boli veľkí kamaráti. Trafikantka mu, keď išiel seriál v televízii, nechcela predať cigarety, že mi ubližuje. Tak som jej musel vysvetliť, že on to len tak dobre hrá a že mi neubližuje. Ľudia si to až tak spojili a to je len dôkaz toho, že to bol skvelý herec.

Hráte aj v Jakubiskovej Perinbabe 2. Ako sa vám pracovalo na tomto filme? Musela to byť pekná skúsenosť.

Ešte nedávno som niečo dokončoval. Hovorím Jurajovi, nech už to má premiéru, lebo stále bude niečo upravovať.

Donedávna ste ešte učili. Akí sú podľa vás mladí herci? Majú šancu byť ako vy alebo ako pán Haverl?

Keď som do školy pred 28 rokmi nastúpil, bola to výberová umelecká škola. Vyberal som si talentovaných ľudí, v čom som sa zatiaľ nikdy nekopol, pracoval som s nimi. Mnohí sú dnes úspešnými hercami. Po čase sa z umeleckej školy stala bežná stredná škola. Zrazu bolo treba mať 30 žiakov, čo považujem v tomto odbore za nezmysel. Na prijímacích skúškach som si vybral 14 a bol som ochotný učiť len tých. Vtedy mi škola vyhovela. Škola oslovila ďalšieho pedagóga, ktorý prevzal zvyšných. Tým bolo všetko v poriadku. Prvý ročník mal potom 30 žiakov.

Leopold Haverl. Zdroj: TV NOVA

Čo hovoríte na dnešných mladých hercov?

Nájdu sa talenty, ktoré aj mňa oslovia. No stane sa mi aj to, že po obrazovke niekto prejde a nič mi to nehovorí. Je to rozmanité. Keď som sa kedysi prvýkrát dostal pred kameru, musel som dokázať, že niečo viem. Teraz sa tam dostane hocikto. V tom je veľký rozdiel. Veľakrát sa mi stane, že niektorým hercom v televízii nie je ani dobre rozumieť.

Sledujete aktuálnu seriálovú tvorbu?

Keď je niečo nové, tak si prvú časť pozriem, či ma to osloví. To je aj taká moja povinnosť, aby som bol v obraze. Naposledy ma oslovil seriál Hniezdo, ktoré robil rovnaký režisér ako Divoké kone a potom sa mi páči seriál Sestričky. V oboch sa predviedli skvelí herci.

