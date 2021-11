Eva dlhé roky mlčala. Dokonca aj keď absolvovala kolotoč súdnych pojednávaní, bála sa prehovoriť. Jej fatálnym zavinením totiž v roku 2012 prišli na maďarskej diaľnici o život štyria nevinní ľudia. V budapeštianskej base si odsedela 6 rokov. A hoci sa s ňou bude táto hrozná udalosť vláčiť už celý život, ona sa rozhodla, že všetky svoje pocity dá zo seba von. Nie však, aby sa pred verejnosťou očistila. Knihu napísal Štefan Šperka po dlhých mesiacoch rozhovorov s Evou.

Eva Varholíková si odsedela 6 rokov. Zdroj: archív

V knihe Eva nelíči iba život v base, ale čitateľov necháva nahliadnuť aj do svojej mladosti. Opisuje, aký mala vzťah k otcovi, k mame, ako sa jej naštrbili vzťahy so staršou dcérou Saškou, ale prehovorila aj o stroskotaných vzťahoch. A dokonca sa vyjadrila aj k ošemetnej téme. ,,Žila som v odlišnej dobe ako dnešná mládež, keď sme sa zabávali na preliezačkách a najväčším lákadlom bola cigareta niekde za školou. Dnes je všetko dostupnejšie, či už alkohol, alebo drogy. Práve s nimi ma médiá a všetci ,,úprimní priatelia" veľmi často spájali, no boli to ľudia, ktorí ma nikdy nepoznali. Išlo im len o to, aby na Rezešovu dcéru niečo povedali, hoci to nebola pravda. Jednoducho len pustili klebetu, ktorá sa Košicami a celým Slovenskom nabaľovala ako snehová guľa. Potom už rezignujete a prestanete vyvracať fámy o tom, čo všetko ste vyskúšali," prezradila v knihe.

Autobiografiu s názvom Chcela by som vrátiť čas napísala Eva Varholíková spolu so Štefanom Šperkom. Zdroj: Instagram E.V.

,,Téma drog sa vrátila aj po nehode a opäť sa hovorilo, čo všetko mi v tele našli, či už drogy, alebo lieky. Obvinenie verejnosti, že som užívala drogy, ma mrzelo najviac, pretože aj znalecký posudok z odboru lekárstva nakoniec vyvrátil dohady o drogách. Tomu som sa naozaj úprimne potešila. Sama najlepšie viem, prečo som v ten deň nafúkala, a rovnako som si istá, že som nikdy - a ani v ten deň - nijaké drogy do seba nedala," dodala Eva.