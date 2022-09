Tradíciu Filmového chodníka slávy v Bratislave založil v roku 2009 Medzinárodný filmový festival Bratislava v spolupráci s hlavným mestom. Tvoria ho mramorové dlaždice s menami osobností. Prvým umelcom, ktorému odhalili pamätnú dlaždicu, bol Ladislav Chudík, nasledovali Mária Kráľovičová, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik, Eva Krížiková, Ivan Palúch, Emília Vášáryová, Martin Huba, Božidara Turzonovová, Július Satinský a Milan Lasica. Od štvrtka tam pribudlo meno Zity Furkovej.

„Ďakujem za uznanie, že som sa ocitla na tomto chodníku medzi osobnosťami, ktoré si nesmierne vážim a obdivujem. Chcela by som odkázať iba to, že chcem hereckou prácou a tvorbou zanechať stopu. Čo je pre mňa najdôležitejšie, že chcem zanechať stopu v duši diváka a je to stopa o človeku, kde obhajujeme, objavujeme pravdu o človeku, čo je veľmi zložité, ako človek sám,” prezradila Furková.

„Preto, ak mi Boh dovolí a ešte budem pracovať, tak chcem naďalej prehlbovať túto stopu, lebo mám pocit, že človek sa stráca. A ešte by som si priala, párkrát sa mi to stalo, že po predstavení prišli za mnou ľudia a tam som si uvedomila, že v mojej stope postavy našli seba. A to je podstata mojej hereckej tvorby. Ďakujem,” dodala.