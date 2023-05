Martina Schindlerová (34), ktorá svoje dve deti odmalička skrývala, s tým už dávno prestala, keď dcéru obsadila do svojho klipu. Odvtedy začala verejnosti ukazovať aj mladšieho syna Kamila. Ten oslávil už 9. narodeniny.

Schindlerová sa do povedomia ľudí dostala ešte v roku 2004 účinkovaním v prvej SuperStar, kde jej víťazstvo ušlo len o vlások. Odvtedy sa stihla vydať za bratislavského podnikateľa Kamila Haršányho, no manželov napokon po 7 rokoch rozviedol súd. Speváčka má s ex dve deti, staršiu dcéru Martinu a syna Kamila. A ten počas uplynulého víkendu oslávil už 9 rokov. A otcovi akoby z oka vypadol!

Speváčka Martina Schindlerová Zdroj: Instagram/Martina Schindlerová

Speváčka mu vystrojila oslavu s kamarátmi a rodinkou, a keďže bolo letné počasie, syn Kamil si užil kamarátov na narodeninovej párty vonku, pri bazéne. Oslávenec dostal okrem iného tortu, na ktorej sa vynímala sviečka v tvare čísla 7. Malý Kamil určite na tento deň tak skoro nezabudne. „Môj syn Kamko už má 9 rokov. Oslavujeme, že si láska. Prajeme ti, buď šťastný a rozumný, srdiečko! (To deťom stále hovorím.) Ďakujem za nádherný deň,“ zverila sa Martina na Instagrame.