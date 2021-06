Martina Schindlerová (32), ktorá svoje dve deti odmalička skrývala, s tým zhruba pred rokom prestala, keď dcéru obsadila do svojho klipu. Krátko nato verejnosti ukázala aj mladšieho syna Kamila. Ten oslávil už 7. narodeniny.

Schindlerová sa do povedomia ľudí dostala ešte v roku 2004 účinkovaním v prvej SuperStar, kde jej víťazstvo ušlo len o vlások. Odvtedy sa stihla vydať za bratislavského podnikateľa Kamila Haršányho, no manželov napokon po 7 rokoch rozviedol súd. Speváčka má s ex dve deti, staršiu dcéru Martinu a syna Kamila. A ten počas uplynulého víkendu oslávil už 7 rokov. A otcovi akoby z oka vypadol.

Martina Schindlerová so synom. Zdroj: instagram/schindlerovamartina

Speváčka mu vystrojila oslavu s kamarátmi a keďže bolo teplé a slnečné počasie, syn Kamil si užil kamarátov a krásnu tortu na párty vonku, pri jazere v areáli bratislavskej Kuchajdy. Oslávenec dostal okrem iného veľkú tortu s jahodami, na ktorej sa vynímala sviečka v tvare čísla sedem. Malý Kamil určite na tento deň tak skoro nezabudne.

Prečítajte si tiež: