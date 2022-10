Onedlho uplynie presne rok od smrti legendy Mekyho Žbirku († 69). Spevák by o pár dní dovŕšil okrúhlu 70-ku a aj pri tejto príležitosti jeho milovaná manželka Katka zorganizovala spomienkový koncert. Na ňom vystúpila aj jeho blízka kamarátka Marika Gombitová (66). Ako to vyzeralo na veľkej oslave?

Mekyho Žbirku si prišlo uctiť a zablahoželať mu do neba k jeho nedožitým 70. narodeninám, ktoré by oslávil v piatok 21. októbra 2022, veľké množstvo jeho kolegov z brandže. Nechýbala Marta Jandová, český spevák David Kraus, Katka Knechtová, Lukáš Adamec, skupina Slza, Jiří Macháček, Peter Bič Project či Janko Lehotský. Veľkou hviezdou večera bola speváčka a blízka kamarátka Mekyho Marika Gombitová.

Tá zaspievala dueto s Mekyho synom Davidom "Nespáľme to krásne v nás". Legendárna speváčka sa tak pred divákmi predviedla po niekoľkých rokoch. A viacerí z nej ostali prekvapení. Na Marike sa nedali prehliadnuť mierne úpravy tváre - výplň v perách i v lícach. Každopádne z koncertu mala veľkú radosť a bola to pre ňu česť, že aj ona mohla prispieť k veľkolepej oslave Mekymu do neba.