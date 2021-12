Veľkolepá šou Česko Slovensko má talent v sobotu večer spoznala svojich víťazov. Malo to však háčik. Českí diváci si mohli pozrieť finále až v nedeľu.

Rozprávkovú výhru 40 000 eur si odniesla tanečná skupina Diamonds, ktorá v sobotu večer predviedla skvelú choreografiu s emotívnym príbehom.

Moderátori šou David Gránský a Jasmina Alagič. Zdroj: tv joj

Problém však nastal u českých divákov. Kým na JOJ-ke v sobotu bežal priamy prenos, na Prime sa vysielalo finále zo záznamu až v nedeľu večer. A vďaka sociálnym sieťam už všetci zistili, kto vyhral. „Tak to asi nebude tak úplne Česko Slovensko má talent, keď to v Česku ešte nikto nevie,” reagovala diváčka Zuzana. „Hlasovanie z ČR asi muselo byť terno, keď na Prime to pôjde v nedeľu. Nie každého baví pozerať na rozmazaný stream,” napísal divák Jiří.

“TV Prima má v sobotu tradične detektívne večery a nechcelo sme divákom prerušovať ich obľúbený seriál. Už raz v minulosti sa kvôli programovej kolízii vysielalo finále Talentu online. Kvôli mladšej cieľovej skupine sme zvolili živý prenos na iprima.cz a v nedeľu o 20:15 videli diváci finále na Prime,” reagoval v nedeľu poobede Filip Budák, PR manažér TV Prima.



