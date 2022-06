Slavo Hlásny sa síce zviditeľnil vďaka vedomostnej súťaži Duel, ale diváci sa naňho môžu už onedlho tešiť v novom projekte na Markíze. Bude súčasťou šou „Na love”, ktorej moderátorom je Viktor Vincze. Pod prezývkou „Kráľ kvízov“ bude jedným z troch lovcov, ktorí sa budú v šou vyskytovať pravidelne, aj práve Slavo Hlásny. Do hry sa zakaždým zapoja štyria súťažiaci, ktorí sa spoznajú až pri natáčaní. Tí hrajú v tíme a snažia sa vyhrať peniaze pomocou správnych odpovedí na všeobecné vedomostné otázky. Ich protihráčom, ktorý sa ich snaží zastaviť, je „Lovec“, ktorým bude teda aj Slavo.

Slavo Hlásny v roku 2016 porazil v Dueli 33 súperov za sebou. Zdroj: RTVS

Má Slavo vôbec v niečom medzery? „Najlepšie sa cítim v oblasti, ktorá je najmenej prebádaná, a to v zemepise, a najmenej je to oblasť prírody, ktorá nás prekvapuje a fascinuje a aj ohuruje a najmä poskytuje nové prekvapenia. Stále tam mám zákutia, ktoré sa musím doučiť,” prezradil Slavo pre markiza.sk. Aký bol študent? „Navzdory predstavám niektorých ľudí, nebol som typický bifľoš, práve naopak, často som svoju prípravu do školy odflákol, keďže som si učivo zväčša zapamätal z hodiny. Vtedy mi stačilo počúvať. Jednoducho som zopakoval mojimi slovami veci, ktoré učiteľka hovorila na predošlej hodine. Vieme, že škola nie je len o tom, ale aj o tréningu či rutine a na týchto veciach som potreboval popracovať. Našťastie sú tu rodičia, ktorí vás občas tlačia aj do vecí, ktoré vám nie sú príjemné,” dodal.

