Kamila Heribanová (33) je meno, ktoré bolo pre televíznych divákov doteraz neznáme. Ide o manželku známeho herca, Brmbalíka z Hornej Dolnej, Dana Heribana (42). S príchodom markizáckej seriálovej novinky Mama na prenájom sa to však už onedlho zmení.

Krásna herečka, ktorá bola doteraz na materskej dovolenke s dvomi deťmi a predtým pôsobila na divadelných doskách, sa totiž rozhodla prijať ponuku na televízny denný seriál. Ten je pre Kamilu podľa markiza.sk kultúrnym “šokom”, no z novej príležitosti je nadšená.

Dano Heriban v Hornej Dolnej. Zdroj: Matej Remmy Jankovic

Heribanova manželka sa predstaví v úlohe najstaršej dcéry Maroša Kramára, Beáty Vernerovej. Okrem neho si zahrá po boku Adama Bardyho, Vlada Kobielskeho, Martiny Zábranskej či Heleny Krajčiovej. “Beáta je vášnivá kuchárka, v rodinnom podniku, pomáha aj obsluhovať. S postavou mám spoločný vek a introvertnosť. Na seriáli ma nadchlo to, že to je pútavo písané. Striedajú sa tam kontrasty humoru, ale aj vážnych vecí,” prezradila Heribanová pre markiza.sk. Herečka priznáva, že po rokoch na materskej je to pre ňu výrazná zmena.

“Šesť rokov som bola na materskej dovolenke, prežívala som kultúrny šok, keď som sa teraz do tohto dostala. Cítim, že som unavenejšia, ale na pľaci je príjemná atmosféra, máme sa tam radi,” dodala.



