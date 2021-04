Vedec Pavol Čekan patrí momentálne k najznámejším Slovákom. Aj preto si ho televízie volajú do rôznych relácií či šou. A keďže v seriáli Oteckovia sa už mihol takmer každý, bol by hriech, keby neoslovili aj jeho.

Vedec Pavol Čekan sa objavil už aj v markizáckych Oteckoch, v ktorom si zahral sám seba. A prečo ho do deja tvorcovia zlanárili? Fifo (Jakub Horák) mutuje a všetci v rodine si z neho robia srandu. On je urazený a prestane s nimi komunikovať. Monika Hilmerová ako jeho seriálová mama Lucia preto vymyslela, ako by si ho mohli za posmešky udobriť. Pozvala k nim domov práve Čekana, čo je pre bifľoša Fifa, ktorého fascinuje veda, najväčší darček, aký si len mohol predstaviť. Viac uvidíte v pondelok.

Pavol Čekan si zahral už aj v Oteckoch. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS