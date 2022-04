Jozef Vajda si súkromie vždy strážil, no od roku 2020 to vyzerá tak, že aj on chce kráčať s dobou. Na Instagrame si vtedy založil účet, kde sem-tam zverejňuje aj zábery zo súkromia. Rovnako tak robí aj jeho dcéra Lea, ktorá sa pred pár dňami pochválila rodinným záberom, ktorý zachytáva aj jej slávneho otca Jozefa. Brunetka zverejnila fotku, ako spolu v záhrade robia guláš.

Premiera nového filmu “Šťastný nový rok 2”. Na snímke je Jozef Vajda. Ten býva vždy elegantne nahodený. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Asistuje jej staršia dcérka Ellie. „Milujem našu rodinu,” napísala Lea k fotke a priložila aj červené srdiečko. Vajda má na snímke pohodlné čierne tepláky, na ktoré nie sme v jeho prípade zvyknutí. Herec je totiž známy elegantným štýlom. Aj on si však rád vychutnáva domácu pohodičku, ako to bolo aj v tento slnečný deň.

