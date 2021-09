Olga a Jiří sa poznajú dlhé roky. Svadba sa konala na Floride už v apríli. Samotná Olga to priznala až teraz. Ako svadba prebiehala? „Hudba nebola. Mali sme naponáhlo. Až tak sme sa ponáhľali, že sme si doma zabudli snubné prstienky a mobily, takže nemáme ani žiadne fotky. Bolo to však krásne. Potom sme išli do prímorského baru na ustrice s kaviárom a vodkou,“ prezradila českému Blesku.

Waldemar Matuška a Helena Vondráčková spievali spolu pieseň To se nikdo nedoví. Zdroj: Profimedia.sk

Zobrala si meno po svojom novom manželovi? „To je otázka. No predsa som stále Matuška,“ dodala. Jej manžel je bývalý riaditeľ divadla Semafor a krstný otec jej syna Waldemara. Obaja žijú v Amerike.

Prečítajte si tiež: